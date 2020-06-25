端午連假第一天，新北市主要道路及高快速道路陸續湧現返鄉車潮，市長侯友宜25日前往新北交控中心視察轄內交通狀況，其中台9線及國道5號北上往宜蘭的方向嚴重堵塞，新北市境內往石碇及台64線往中和南下閘道口則也回堵，但風景區還算順暢，侯要求第一線同仁即時通報車流，並注意轄區人車管控，讓民眾佳節期間放心出遊。

侯友宜說，新北市有好山好水，各區公所應掌握轄內風景區人、車流狀況，若車潮明顯增加，則須與交通大隊配合進行管制，避免人潮湧入風景區，增加群聚感染風險。

侯友宜說，即便境內疫情減緩，但南部仍出現疑似感染新冠肺炎本土案例，他向民眾呼籲，勿因解封而放鬆，要依循新型態安全生活模式，在人多的地方仍要保持社交距離或戴口罩，做好手部清潔與環境清消。

交控中心指出，上午10時的車流狀況，台9線及國道5號等北上往宜蘭的方向嚴重堵塞；新北市境內往石碇及台64線往中和南下閘道口則回堵將近400公尺。

風景區部分，除往鶯歌市區方向有回堵現象，其餘地區目前無塞車狀況。

(中時 )