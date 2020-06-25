田馥甄25日宣布將9月25、26、27日在台北小巨蛋舉辦共3場全球人壽「田馥甄一一巡迴演唱會」，門票將於7月11日在拓元售票系統正式開賣，對於全新巡演揭曉，據傳又將成為2020年疫情解封後首位攻蛋的歌手，田馥甄形容心情就像新生入學，充滿未知好奇和一點緊張，呼應9月開學季，演唱會也如同新生訓練一般，將在既熟悉又陌生的期待中展開。

今年也是田馥甄以個人身分出道的第10年，聆聽著專屬「田氏情歌」、享受她音樂獨特的演繹，聽著歌被療癒、看著現場演出被感動，她從2014年展開個人首次巡迴「如果」演唱會，唱遍了各大城市至2017年才落幕，這三年來粉絲不斷敲碗，盼田馥甄能再度開唱，這也是她睽違了近4年、第3度站上台北小巨蛋的舞台，把首站這極具意義的演出獻給了台北樂迷。

不過今年上半年因為新冠肺炎疫情，導致許多大型活動延期、取消，隨著疫情趨緩，大眾也可多外出走走，加上粉絲引頸期盼多時，田馥甄將開唱，勢必引起搶票熱潮，因應疫情需配合政府機關相關規定，何樂音樂呼籲：「購票細節與相關配套措施之後將一一公布，請密切鎖定田馥甄與何樂音樂官方社群、拓元售票系統。」

田馥甄演唱會視覺，十分神秘。（何樂音樂提供）

(中時 )