國民黨24日抨擊監察委員提名名單「綠油油」，民進黨發言人顏若芳表示，蔡英文總統所提出的監委各有其專業領域，涵蓋不同政黨與無黨籍身份，並澄清指出，監察院長被提名人陳菊從來不曾被彈劾過，呼籲國民黨不要消費監委提名人。

顏若芳表示，國民黨對於可能被提名監委的國民黨員以黨紀處分及放話辱罵的方式逼退，還持續用政治口水試圖對新屆監委提名人貼標籤，濫用言論免責權的不對等關係來帶風向，令人不齒。

「蔡總統所提出的監委被提名人各有其專業領域，雖然他們不一定具備國民黨籍，但仍涵蓋不同政黨與無黨籍身份，具有社會多元的代表性。」顏若芳指出，在考量監察權以及國家人權事務的完善執行為目的，相信經過國會審查後，未來他們也將會秉持專業，以超然公正的態度執行監委的職務，奉勸國民黨不要因為被提名人不是國民黨籍，就預設立場，混淆社會視聽。

顏若芳表示，國民黨一再以高雄市府遭監察院彈劾3案、糾正30件不實資訊，來指射總統府前秘書長陳菊，顏若芳強調，陳菊從來不曾被彈劾過，現在監察院也沒有任何高雄市政府的相關案件正在調查；顏若芳痛批說，「國民黨一再用張冠李戴的低劣謊言，對陳菊前秘書長進行造謠抹黑，不是對自己缺乏信心，就是想掩飾自己前後矛盾的立場。」

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(中時電子報)