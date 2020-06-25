《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（25）日的國際新聞重點。

【1】 美多州新冠失控！單日激增確診創2個月新高 加州爆7000例

美國陸續解封後，各地疫情急轉直下，24日全國單日新增病例達36,126例，是4月25日以來新高，疫情惡化地區主要集中在西部與南部，包括人口最為稠密的加州、德州、佛羅里達州，以及奧克拉荷馬州、南卡羅來納州等，單日新增病例都刷新紀錄。

【2】 制裁在即？美國防部將華為等20家陸企 列為受解放軍控制

根據川普政府內部一份文件顯示，華府已決定將如大陸電信巨擘華為、全球監視器知名廠牌海康威視等20多家陸企認定為受解放軍控制的企業，將替這些陸企實施新制裁鋪路，若屬實將進一步讓美陸貿易戰與科技戰更加劇烈。

【3】 裝瞎！波頓控川普對早期疫情警告視而不見 仍是為了習

先前曾指控美國總統川普為了連任，不惜向中國大陸國家主席習近平求助的白宮前國家安全顧問波頓又再次爆出川普猛料，稱川普對於早期新冠疫情的警報「視而不見」，主因就是為了只因他不願聽到關於他的「好友」習近平相關的壞消息。

【4】 WHO：全球新冠確診下周將達1000萬例 美洲大陸疫情未達高峰

世界衛生組織24日表示，預估全球診病例總數將在下周達1千萬例，並示警告美洲大陸的疫情尚未達到高峰。

【5】 美醫療船有望停靠台？參院新國防授權法透露玄機

正在美參議院審議中的「2021財政年度國防授權法」提到，為了延續台美應對新冠疫情的合作，以及加強雙方在軍事醫療與人道合作，呼籲讓美海軍醫療船「安慰號」與「仁慈號」停靠台灣，為國防授權法中，首次將新冠疫情與醫療合作連結。

(中時電子報)