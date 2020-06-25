在新冠肺炎疫情爆發前，太空人偷暗號事件佔據所有大聯盟新聞版面，他們也成為球迷與其他隊球員所唾棄的對象。而疫情爆發讓賽季延後開打，雖然目前尚未確定觀眾是否能進場，不過太空人老闆克朗(Jim Crane)倒是很希望球迷進場消費來填補虧損，不怕自家球員被噓爆。

下個月開始大聯盟將開始60場例行賽，球員也要在下周開始集合訓練，由於疫情尚未過去，球場可能仍採「無觀眾」方式進行，不過德州州長亞伯特（Greg Abbott）允許州內體育場使用50%座位，太空人與遊騎兵成為最大受惠者。

而太空人老闆克朗樂見其成，他接受美媒採訪時說，在遵守球員協議的前提下，能吸引球迷也相當重要，「讓球迷購買門票並在球場購買商品，是我們唯一能對抗疫情所造成的經濟損失。」

儘管疫情相關消息仍是最近大聯盟新聞重點，不過球迷還沒忘記作弊事件，太空人投手小麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）倒不擔心有球迷進場之後被噓爆，「我寧願在球場被噓爆也不希望球場空無一人，雖然有點奇怪，但這是我的意見。」

大聯盟針對新冠肺炎制定101頁的健康與安全協議，但其中幾乎沒有制定有關球迷的政策，僅稍稍提到，「如果球迷能參與球賽，那球團必須遵守2020年的所有規定(最佳體育館運營條例)，除非大聯盟另有明確規範。」

(中時 )