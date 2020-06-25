新冠肺炎造成國際動盪與不安。中國人民大學國際關係學院國際政治教授時殷弘表示，中美之間的脫鈎在大流疫下正在被蓄意空前地迅速擴展，無論中美關係有任何向上或向下波動，中美兩國之間都將更加漸行漸遠，從事烈度更甚的彼此競鬥。

中評社報導，時殷弘出席鳳凰網「與世界對話」雲論壇，在對陸戰略層面上，他表示，美國是非常複雜甚而自相矛盾的，一方面，美國的一些活動因為大流疫的猛襲而悄悄減少，或者暫停，包括建設日本和澳大利亞等印太四國戰略聯盟，加強對台灣戰略軍事合作和對台軍售等。

但另一方面，他指出，3月後，美國導彈驅逐艦多次竄進台灣海峽，美國海軍運輸機6月9號極其罕見的招搖飛躍台灣島上空；美國海軍戰艦3月到5月，三個月內四次進出南海，近三年來首次美國三大航空母艦和大量戰艦，同時巡航印太洋域。

時殷弘認為，美國的這些舉動是美國在對被認為的中國增進戰略軍事發力作反應，構成了美國戰略存在和戰略活動的顯著證據。

經貿陣線上，時殷弘說，美國更是出現了少有的局部收縮。美國事實上準備接受中國根本無法如數履行購買承諾的現實，而且仍然將第一階段中美貿易協議，當做有助於川普競選連任的一張牌。

他指出，面對美國國內對川普的在大流疫中「應對低效」的指責，以及輸掉總統選舉的可能性，川普有了更緊迫的政治需要，「把中國當作替罪羊」，指責國內政敵對中國軟弱，況且「川普本人確實恨中國」，一手好牌包括經濟的情況被流疫衝垮了，川普無論如何都咽不下這口氣。

時殷弘強調，美國政府的一個非常重要的戰略是在脫鈎方面。美國在高技術脫鈎、意識形態譴責、外交活動方面爭取孤立中國，讓西方發達國家拉開同中國的距離，而且正在影響若干有分量的發展中大國。

(旺報 )