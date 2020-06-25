今天端午節一早，民進黨高雄市長補選參選人陳其邁繼續前往各處市場拜票。對於外界擔心補選投票率不高，會衝擊他的得票數，陳其邁直言，很擔心投票率不出來，真的非常危險。

針對投票率可能不高，陳其邁表示很擔心，從從2018年市長選舉、2020年初總統選舉，以及6月6日罷免投票，到現在補選已經是第4次選舉，投票率假如出不來，真的非常危險。他說，會想盡辦法把投票率提高，當然其實也沒什麼辦法，就是真的要讓高雄市民知道，市政需要重開機。

陳其邁也向支持者喊話，如果你不投票就是別人幫你投票，所以希望大家都能用自己的選票，選擇高雄一個新的開始，一個新的未來。他說，這次選舉會比以前參加過的選舉更辛苦，時間又不多，要把握時間，跟時間賽跑。

陳其邁自投入選戰後，每天都一大早就有行程，外界也很好奇他體力如何保持。陳其邁則笑說，就是走到哪裡、吃到哪裡，他最喜歡吃幾樣東西，其中首選就是肉圓，跑行程中，肉圓是最簡單的，肉圓在車上吃很方便，裡面碎肉不太需要再消化，很快就可以補充體力。

陳其邁也補充說，肉圓吃完再加一碗紅豆冰是最棒的，「高雄市哪裡有好吃的紅豆牛奶冰，我大概都知道，你們跟著我走就對了。」

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(中時電子報)