屏東警涉足應召站遭逮 改調恆春分局 12:452020/06/25 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東警分局盧姓員警涉及出入應召站遭逮，除被記大過一支，更調至恆春分局。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東警分局盧姓員警涉足應召站遭自家人逮獲，隨即遭記大過一支、並調至恆春警分局服務。 屏東縣警局指出，總局督察科與屏東警分局23日持搜索票，查緝以民宅為掩護的色情應召站，當場查獲盧姓員警涉足其中，經查盧員與經營色情應召站業者不當交往，又涉及違反社會秩序維護法查證屬實，嚴重傷害警察形象，為整頓警紀，經人評會決議，核定男盧記大過一次處分，並調整至恆春分局。 另外，盧男擔任技術教官職務同時予以拔除，並提列為教育輔導對象加強考核。 (中時 ) #應召站 #警分局 #恆春 #員警 #色情 也許您會感興趣 社會熱門新聞 染疫櫻花妹足跡不公布 南部家長超無奈：我有不到1歲嬰兒！ - 社會 非處女不娶！準新娘試婚紗 見他拿出1張「神秘單子」下跪痛哭 - 社會 西濱快速道路火燒車 大型吊車狂燃駕駛跳車保命 - 社會 新莊驚傳雙屍命案 夫妻陳屍住處、頂樓水塔 - 社會 首富豪砸2億娶女神 1年後離婚「敗光500億」家產 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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