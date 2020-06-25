屏東警分局盧姓員警涉足應召站遭自家人逮獲，隨即遭記大過一支、並調至恆春警分局服務。

屏東縣警局指出，總局督察科與屏東警分局23日持搜索票，查緝以民宅為掩護的色情應召站，當場查獲盧姓員警涉足其中，經查盧員與經營色情應召站業者不當交往，又涉及違反社會秩序維護法查證屬實，嚴重傷害警察形象，為整頓警紀，經人評會決議，核定男盧記大過一次處分，並調整至恆春分局。

另外，盧男擔任技術教官職務同時予以拔除，並提列為教育輔導對象加強考核。

(中時 )