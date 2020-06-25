「歌壇東方不敗」張清芳近日和「銀行投資教父」宋學仁15年前結婚，最近兩人共同發聲明證實婚姻觸礁。今(25日)稍早有消息傳出，張清芳疑在臉書上霸氣回應：「幸福，我自己也給得起」，媒體求證張清芳經紀人，否認這段話由張清芳本人而出，澄清應是粉絲成立的粉專。

張清芳過去和身家15億的宋學仁結婚，成為豪門媳婦的她，曾表示以她的能力和背景不是「高攀」也不是「下嫁」，兩人身分地位相當，張清芳婚後為老公淡出演藝圈，專心照顧家庭，偶爾復出開演唱會，也強調：「老公對我好是因為我值得」。

今網上傳出，張清芳疑在臉書上回應婚變心得，直說：「幸福，我自己也給得起，給得起之後，別人要收回，so what？我整體條件已經足以和幸福匹配。」對此，《ETtoday星光雲》求證張清芳經紀人，對方回應：「這應該是熱心的歌迷建立的粉專喔。」解釋這段話並非張清芳所說，但仍引來1.2萬按讚並為她加油打氣。

(中時電子報)