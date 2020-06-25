三倍券「政治行銷」最佳典範 財金博士酸：蔡英文有健忘症

振興三倍券將在7月1日開放綁定與預購，但怎麼領、怎麼用，一堆人還是「霧煞煞」！財金博士謝晨彥接受『中時電子報』專訪，左批行政院、右批蔡英文總統，大酸這個政策是最好的「政治行銷」典範，還誇讚行政院長是行銷天才，把簡單的事情複雜化，這樣搞不清楚詳細規則的人民才會感謝政府。另外，對於蔡英文總統，謝晨彥也有話要說，他認為蔡政府「偶包」太重，甚至還有「健忘症」…

財金博士謝晨彥說道，蔡政府推振興三倍券真的是「混亂」上路！他認為：第一，目的沒有想清楚；第二，面子太薄，只想把面子顧好不要被罵；第三，有偶像包袱，我們以前罵馬政府的消費券，現在不能跟他們一樣；第四，蔡英文總統有「健忘症」，忘記2008年在自己臉書上公開批評馬政府的3600消費券。當時她PO文砲轟：「退稅發現金叫『退稅濟貧』，這才是最好的決策，不應該發券。」並抨擊當時政府「政策反反覆覆、改來改去，毫無作為！」不過相隔12年，蔡總統似乎忘了自己曾經說過的話。

話鋒一轉，謝晨彥又提到行政院長蘇貞昌，他認為蘇院長是一位行銷天才，三倍券的政策基本上就是最好的「政治行銷」範本，也讓大家學了一招，就是要把簡單的事情複雜化！民眾領取三倍券，可以透過現金、信用卡或者是電子支付，使用範圍從實體店面到電商等等…講好聽一點是便民，但方式太多元、太複雜，不要說是一般民眾，就連經濟學家都覺得很頭大，因為未來在計算這次三倍券所帶出來的經濟效益的時候，根本無從算起。

(中時電子報)