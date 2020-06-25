高雄愛河分屍案25日清晨偵破，警方逮捕年約60歲男性嫌犯，疑似與死者因債務糾紛引起爭執，一氣之下將對方掐死，再分屍裝袋丟棄於愛河，警方發現，兇嫌殺害死者後伴屍2天，將屍體運出家門後，用機車載往愛河旁供奉保生大帝的慈仁宮前方河岸棄屍，但袋屍卻很巧合的，漂流幾百公尺後，竟然在供奉著媽祖的朝后宮前方被清潔隊員撈上，冥冥中似乎帶有天意。

據警方說法，羅姓兇嫌於20日凌晨12時20分進入王姓死者三民區的建國路住家，疑似因為財務糾紛將死者掐死，於凌晨3時左右離開王住處，返回苓雅區武廟路自家住處拿2個旅行袋與菜刀，半小時後再返回王男住處將其屍體肢解，將凶刀與啞鈴放入旅行袋中，隨後再載著2屍袋離開，將屍袋藏匿於某處，22日凌晨才又載著屍袋到愛慈仁宮前河岸棄屍。

據了解，雙方先前就相互熟識，羅男先前在擺攤做小本生意，但目前無業，他得知王男每月有1萬多元的低收補助，曾陸續向王男借錢數次，共積欠數萬元債務，20日羅男不知以何種名義進入王男家中，想要再與王男借錢，疑似王男不肯借款而發生口角，羅男才一氣之下將其殺害。

(中時電子報)