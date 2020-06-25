台電昨晚重啟台中火力發電廠2號機，台中市政府揚言開罰，國民黨立委江啟臣、楊瓊瓔批評此舉是傷害人民的健康，不排除發動大規模抗爭。對此，民進黨台中市立委、立法院副院長蔡其昌今在臉書貼出手機app的空氣品質調查，指中火二號機點火後，今天空氣品質十分優良。蔡其昌表示，用電跟空汙問題需要中央地方攜手合作，並全面檢討改善汙染源，否則只是一再拿中火政治操作，不要再把人民當傻子了。

蔡其昌指出，用電量居高不下，昨天尖峰用電3716萬瓩是台灣用電史上第三度衝破紀錄，過去從未在6月出現這麼高用電量。代表著夏季尖峰用電已來臨，夏天發電機組狂操，為確保萬一遇上突發事故，仍有足夠電力可調度，避免發生限電或停電的狀況，因此，台電先讓歲修完成的2號機組啟用，也讓運轉已久的1號機組關掉檢修。

蔡其昌說，前年，盧市長用「市長換人空氣換新」的口號，得到了市長大位，今年初甚至如法泡製打出「總統換人空氣換新」，結果冬季時，火力發電廠關了一半機組，空汙卻還是紫爆連連。

至於發的電夠不夠用？需不需要啟用發電機組，蔡其昌認為，應該回歸用電專業，而不是變成政治人物的秀場，人民已經看膩了。蔡其昌說，現在因為用電量突破歷史新高，必須啟用發電機，盧市長與國民黨又開始大動作指控空汙，結果啟用後，今天空氣品質十分優良，又被重重賞了一巴掌。

「空屋問題改善不是只拿中火炒作！」蔡其昌強調，用電與空汙問題，需要中央地方攜手合作，除一起推動中火燃煤機組的更新成「燃氣機組」的進度，台中市各項固定污染源與移動污染源都需要全面進行檢討改善，還有來自大陸的境外汙染問題，否則只是一再拿中火政治操作，不要再把人民當傻子了。

(中時 )