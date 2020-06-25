中方軍機多次飛入台灣領空

台灣國防部說，中共軍機至今單是1星期就飛越台灣領空6次，而這個月已有8次。

據美國之音（Voice of America）24日報導，儘管國防部證實，驅離了對岸軍機，但已引發大眾警覺。而分析家認為，北京領導階層這麼做，一方面是要警告遠在華府的官員，另一方面則是這有助於訓練解放軍，以備萬一亞洲爆發衝突。

美國政府已和北京打了長達兩年的貿易戰，今年稍早又指控，中方隱瞞新冠肺炎疫情，遲遲不肯透露真相。接著美國軍艦頻頻在南海等亞洲水域巡航，以檢視中國大陸的擴張。到目前為止，美國軍艦今年已6度穿越台海，激怒了北京。此外，美國海軍今年在台灣附近的南海執行了4次自由航行任務。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深防衛分析家葛羅斯曼（Derek Grossman）指出，北京不只是對台灣，必然也是在對美國發出訊息。他說，北京想要傳遞的訊息在於，美國不該像近幾年這樣，和台灣走得太近，而那是很重要的。

此外，專家說，自從1970年代的中越戰爭以來，解放軍就缺乏實戰經驗，只要出現任何新機會，北京就想利用它來訓練部隊。

中方軍力僅次於美俄之後，因在南海爭議島礁上設置軍事基礎設施，而惹惱其他聲索國。政治大學國際事務學院副院長黃奎博指出，北京有多重目標、多重目的。國防部周一說，一架解放軍轟-6轟炸機，還有1架殲-10戰機飛越台灣西南領空。

北京要台灣總統蔡英文承認以「一中」為核心的92共識，作為進一步對話的條件。然而，蔡始終不肯，而多數台灣民調也顯示，寧願維持現狀。事實上，自從蔡2016年就職後，中方軍機雖然不時飛近台灣，但鮮少進入台灣領空。

(中時電子報)