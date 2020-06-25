粽子包這些金母湯～

每年到了端午佳節，除了開心放連假之外，就是戰粽子的時刻啦！粽子真的是一種很好戰的食物（？），可以從方位戰到餡料，用粽子戰南北已經是膩了的話題，今年就拿餡料來另闢新戰場！

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，來看看網友心目中，一顆100分的粽子裡到底絕對不能出現什麼餡料，根本是網友公認出現在肉粽裡純屬母湯的地獄配角呢？

第10名：蓮子

好像有些注重養生的粽子裡會出現蓮子這玩意兒，但蓮子就是一個只應該做成甜湯的東西啊！怎麼能夠出現在鹹香的肉粽裡呢？不少人剖開粽子一看到蓮子就會皺眉，蓮子可以離開粽子嗎？

第9名：魷魚

有些阿嬤喜歡為粽子增添一些「海味」，把有嚼勁又香氣十足的魷魚給包進肉粽裡，但不喜歡的人總覺得魷魚會破壞口感，難咬又突兀，讓整顆粽吃起來有種莫名的異物，好想挑掉啊！

第8名：蚵乾、淡菜

走澎湃路線的豪華粽經常看到蚵乾、淡菜的身影，對部分的人是美味，但過重的鮮味卻讓不喜歡的人避之唯恐不及，甚至被網友罵說好想丟進垃圾桶，從此蚵乾、淡菜也成為肉粽的母湯餡料囉！

第7名：芋頭

剖開粽子發現芋頭，簡直就跟在火鍋裡看到芋頭一樣令人不解，不論芋頭出現在粽子裡到底是好吃還是不好吃，微甜軟爛的口感就是讓粽子吃起來變得不太對勁啊！芋頭就是跟蓮子一樣應該好好待在甜品界啊！

第6名：蘿蔔乾

在大部分的粽子裡吃到蘿蔔乾（也就是菜脯），是一件稀鬆平常的事情，但還是有蠻多人不喜歡，覺得它實在太喧賓奪主。顆粒感太重、味道太搶戲的會影響粽子的口感跟香氣，過度死鹹的蘿蔔乾也是一場毀滅粽子的災難。

第5名：蝦米

很多人覺得香氣十足的蝦米．放進粽子裡卻變成大忌，許多網友都表示蝦米會直接讓整顆肉粽變得超鬆散，有時候還有一種嚼到蟑螂腳的錯覺（是很常吃到？），甚至封它是「破壞口感的臭東西」，處理不好還有腥味，總之，把蝦米包進肉粽就是母湯！

第4名：香菇

在肉粽裡吃到香菇是件稀鬆平常的事，有些人覺得粽子裡加入會變得好吃又香 ，讓粽子加分，但即使香菇被譽為「粽子的靈魂」，討厭香菇的人還是大有人在。

第3名：栗子

許多人講到粽子包栗子就會整個牙起來，栗子入粽這事惹毛不少人，一票網友認為，一大坨栗子味道和粽子一點都不搭，根本是粽子的敗筆，加了就翻臉！

第2名：蛋黃

對於不喜歡鹹蛋黃口感與味道的人來說，把它包進肉粽裡就是一件超令人費解的事，整個口感變得沙沙的，粽子裡怎麼能夠出現蛋黃這種東西呢？不過，挺蛋黃派的人也很多，甚至辯駁說肉粽裡就是應該要有香鹹夠味的蛋黃才是圓滿，你覺得呢？

第1名：花生

對痛恨花生出現在「粽生」的人來說，拆開粽葉後，看到一顆顆圓滾滾的小東西實在是一種折磨。硬著頭皮享用時，還得展現筷子功力，把花生一顆顆從黏稠糯米中挖出來挑掉～有些粽子的花生甚至多到讓人搞不清楚自己是在吃肉粽還是吃花生（崩潰），到底是誰先開始把花生包進粽子裡的啦！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月25日至2020年06月23日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『最討厭粽子包哪種餡料』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)