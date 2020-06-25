教育部公布11個國家地區的首批境外生，將在端午節過後與7月初陸續入境。銘傳大學國際交流處長劉廣華認為，如果以港澳而論，校方早預估第一批應屆港澳生可能只有1成，人數不多，並且離校手續容易辦妥，因此開放回台的影響不大，仍建議開放重點在第二批舊生、第三批新生，讓開放外生返台條件能再放寬。

教育部昨日同意14校62名境外生申請入境，其中，香港學生36名、澳門學生26名，預計在端午節過後或7月初時陸續入境。

劉廣華認為，在宣布之初，便預期第一批的應屆畢業港澳生人數不會太多，估計可能就是10％左右，主要是這個禮拜大概所有學校的課都修完了，期末考考完，畢業典禮也過了，如果修課一切都順利，這些應屆畢業生回來的意義就不大，因為只要程序符合，完成離校手續，學校幫忙寄回畢業證書也就是了。

劉廣華提到，「當然還是有一些一定要回來的」，譬如說學分不夠的要暑修、要實習的、必須要完成最後實作計畫 ，又或者是說打算畢業之後，在台灣拿工作簽證的境外生。不過，這些類別的學生就算回來，人數應該不會太多，影響也不會太大，所以還是建議，開放重點應該是在第二批的其餘舊生，跟第三批的新生。

劉廣華指出，學校可以理解政府在這個疫情管控上的憂慮，尤其最近有許多地區的疫情日趨緊張，這個部分學校都充分理解，也願意配合，但總覺得在開放的步調上面，還可以再寬鬆一些。

劉廣華也說，至於有大學從6月23日就開始排班輪值接境外生。 「對此，很多學校都覺得很奇怪，名單都還沒報出去，也不知道學生什麼時候回來，就直接開始值班，到底要接誰呢？」讓學校有點無所適從。

(旺報 )