今（25）日端午節，前總統馬英九在臉書表示，「今天是端午節，也是一個特別的日子。」最近兩韓變動世界關注，馬英九指出，70年的今天就是韓戰爆發日，這場突如其來的戰爭，不僅改變東亞情勢，也對中華民國造成深遠影響。

馬英九提到，韓戰爆發前8個月，大陸近萬解放軍暗夜進犯金門，在古寧頭登陸與國軍血戰3晝夜，最後共軍5千餘人陣亡、近4千人被俘，蔣中正總統聞訊喜極而泣說，「台灣安全了」，毛澤東則坦承此為國共內戰兩年來最大敗仗，為雪恥，大陸原計劃動員60萬大軍「解放臺灣」，卻因韓戰爆發，美國第七艦隊協防臺灣，共軍兵力投入「抗美援朝」作戰，使得原定「解放臺灣」之戰被迫延後。

1953年7月韓戰停戰後隔年底，台灣與美國簽訂《中美共同防禦條約》，大陸更無法輕易出兵攻台，這一拖，就是70年而無法得逞。馬英九指出，韓戰使中共無力攻台，蔣中正得以在1945年光復台灣，1949年保衛台灣後，1950年開始全心建設台灣，同年10月22日，花蓮選出第一屆民選縣長─民社黨的楊仲鯨，這是中華民族五千年來第一次，以1947年剛實施的中華民國憲法第129條所規定的普通、平等、直接、無記名投票方式，所舉辦的縣長選舉。

1951年1月7日，當時為省轄市的台北市，選出第一屆民選市長吳三連（無黨籍），其他各縣市首長也於1950年至1951年間一一選出，開啟台灣70年的地方自治，不僅領先世界很多國家，也回應了228事件後民間菁英一致希望縣市長民選的要求。

馬英九認為，在當時風雨飄搖之際，蔣總統有如此勇氣與魄力，尊重民意、推動臺灣（含日據時期），也是全大陸從未辦過的縣市長選舉，令人佩服其遠見，縱觀日後台灣政治領袖，不分黨派，幾乎都是從地方選舉出身，蔣中正總統推動地方自治，培植了大量政治人才，為台灣的民主化奠定堅實基礎。

1950年至1953的韓戰，雖為台灣帶來喘息機會，但國際局勢仍是動盪不安，馬英九說，蔣總統除毅然決定推動縣市長選舉外，還進行「三七五減租」、「公地放領」、「耕者有其田」等一連串土地改革，並成立「台灣省保護養女運動委員會」，展開保護養女法制化工作，這些在當時被視為石破天驚之舉，但對台灣的民主改革、經濟建設與社會進步，都有極大貢獻。

馬英九表示，近年打著「轉型正義」旗幟，一面倒謾罵羞辱蔣中正總統的人，不應漠視這些建設台灣的政績，該還他一個公正的歷史評價。

馬英九指出，「朝鮮半島」與「台灣海峽」長期被視為東亞火藥庫，日前北韓炸毀兩韓聯絡辦公室，讓朝鮮半島戰雲密布，台灣海峽則因兩岸關係惡化，中共戰機頻繁繞台，令人擔憂再成為東亞「燃點」。

韓戰70週年的今天，馬英九呼籲大陸當局應立即停止對台武力恫嚇，政府更應慎思明辨，以人民為念，讓兩岸重回「一中各表／九二共識」的基礎，切記兵凶戰危的歷史教訓，勿讓台海步向戰爭邊緣。

(中時電子報)