立瓜999，雖豔陽高照，卻絲毫不減民眾興致。（李柏澔攝）

在端午佳節時刻，行政院農委會25日在總統府前的凱達格蘭大道上舉辦「端午謝平安、好運久久久」立瓜活動，總統府祕書長蘇嘉全（前右三）、農委會主委陳吉仲（前右四）、屏東縣長潘孟安（前右二）、導演吳念真（前左二）與立委莊瑞雄（前左）攜手千位民眾一起立起999顆大西瓜，祈求幸福久久久、平安久久久、好運久久久。（劉宗龍攝）

今(25)日適逢端午連假第一天，為鼓勵民眾一起樂活防疫，健康生活，行政院農委會特別於總統府前舉辦端午立瓜活動，號召千人在凱道上立起999顆大西瓜，祈求幸福久久久，平安久久久，好運久久久，也象徵國產農產品迎向全球市場。

農委會主委陳吉仲表示，本次特將立瓜活動原汁原味搬到凱達格蘭大道舉辦，在後疫情時期透過大家一起參與同歡，將999顆大西瓜立起來，邁向大吉大「立」之寓意，也呼籲民眾多多支持台灣在地農產品，享受健康，安心的防疫新生活。

屏東縣長潘孟安表示，屏東縣佳冬鄉身為台灣西瓜原鄉，自2018年起辦理屏東產業文化活動佳午西瓜節「端午立西瓜」活動，吸引大批民眾共同祈求平安，過往都是端午正午立蛋，但因為蛋太小了，這次立西瓜代表「大」吉大利。

參與現場立瓜的李小姐表示，這次活動頗具創意，雖然凱道上豔陽高照，但絲毫不減民眾的熱情，很高興可以把活動的西瓜帶回家。

在端午佳節時刻，行政院農委會25日在總統府前的凱達格蘭大道上舉辦「端午謝平安、好運久久久」立瓜活動，總統府祕書長蘇嘉全（前左五）、農委會主委陳吉仲（前左四）、屏東縣長潘孟安（前左六）、導演吳念真（前左三）與立委莊瑞雄（前左二）攜手千位民眾一起立起999顆大西瓜，祈求幸福久久久、平安久久久、好運久久久。（劉宗龍攝）

在端午佳節時刻，行政院農委會25日在總統府前的凱達格蘭大道上舉辦「端午謝平安、好運久久久」立瓜活動，參與活動的小姊弟們合力立起大西瓜。（劉宗龍攝）

在端午佳節時刻，行政院農委會25日在總統府前的凱達格蘭大道上舉辦「端午謝平安、好運久久久」立瓜活動，參與活動一位小妹妹雖然頂著烈日，仍開心地使出渾身解數，搬移大西瓜。（劉宗龍攝）

另一位帶著一家大小參加的王先生說，端午連假到哪都是塞車潮，帶著孩子就近參與立瓜就很開心了，也讓孩子認識台灣產的優質水果。

農委會表示，立瓜祈福後，接著6月26日至27日於總統府前辦理「百匯農市集」，邀請全全台各地的農會，青農，田媽媽參與市集展售，搭配「端午謝平安藝文大匯演」的表演活動，本次活動將有近百個攤位進駐，除了台灣各地的好茶，好米，及純釀蜂蜜外，延伸出特色又有創意的產品，鐵觀音茶葉綠豆椪，烏龍茶白巧克力，蜂蜜檸檬醬，米乖乖及原住民特色阿粨粽等。

目前適逢火龍果，鳳梨，番茄，肉桂，大豆，胡麻等作物的產季，農會及青農將現場展售許多相關產品，展現臺灣小農與各地農會利用本土食材發展出的創意，大家在現場能買又能吃，歡迎大家到總統府前來享受不同於以往，別出新意的端端午假期。

(中時 )