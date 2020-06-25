澳洲航空（Qantas Airways）25日（周四）宣布大砍二成人力，加拿大西捷航空（WestJet Airlines）前一日也表示將精簡約3,300人，凸顯航空業者在新冠病毒危機期間飽受衝擊，為撙節成本採取的大規模重整行動。

澳洲航空宣布裁員至少6,000人，約占兩成人力，另1.5萬人維持暫停業務，尤其是與國際航線相關職位。澳航目前員工數2.9萬人。

澳航並表示旗下100架飛機預計停飛一年，但也可能更久。

(工商 )