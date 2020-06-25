王睛「微性感」簽名卡曝光。（愛秀演藝提供）

「仙氣女聲」王晴日前發行個人首張微寫真EP《小小》，短短兩週銷售成績驚人，唱片公司已準備緊急加印！而預購贈品「微性感」簽名卡也首度曝光，王晴僅以手遮胸，雪白美乳與姣好曲線展露無遺，超級性感。王晴表示，自己也很意外會有如此的拍攝成果，原本只是希望能比專輯寫真照片更性感一些來感謝預購的歌迷，但在非常信任的攝影師好友的鏡頭之下，心情逐漸放鬆，才能拍出如此唯美又性感的作品，她說「真的是Special給歌迷」，未來如果要出版性感寫真集的尺度還是要再想想。

今（25日）天是王晴生日，對她來說，這張EP的發行一延再延，到最後選定生日前夕19號發行，是給自己最大的生日禮物！經紀公司也特地在電視通告空檔送上蛋糕幫她慶生，並送出生日大禮，待疫情結束邊境解封時，可以任選一個海島行程，一整套的渡假海島機票住宿完全公司招待，讓王晴在宣傳期後能放鬆一下。

王晴對現段的自己很滿意，除了希望能在感情上遇上對的人，有個可以安心託付的人相互陪伴，對於事業也很有想法，生日願望是今年內能再出推出音樂作品，也希望代言自己喜歡的品牌商品，有「本土劇林志玲」封號的她，接下來也希望能多拍一些戲劇作品，她笑說自己最想拍的其實是鬼片，學生電影也很願意支持，希望任何電影與電視劇都來邀她演出。

(中時 )