高雄市長補選登記昨截止，民進黨徵召前行政院副院長陳其邁，國民黨、民眾黨分別徵召市議員李眉蓁、吳益政參選，形成三腳督態勢。對此，罷韓四君子之一、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋卻示警，國民黨和民眾黨似有若無的合作，讓陳其邁處境險峻，提醒大家不能過度樂觀。

對於國民兩黨最終派出的人選，張博洋日前在臉書發文指出，第一時間看到的一點小分析，斟酌參考。非典型的國民黨候選人，配上可以吸到中間選民的吳益政。藍白合看似沒有談妥，但卻又有意無意的發揮了藍白合的效果。

張博洋臉書。（摘自張博洋臉書）

張博洋更表示，國民黨要的是陳其邁執政跛腳；民眾黨要的是跛腳之外還加上自己可以試水溫練兵；此刻的狀況就是藍白各取所需各自找到有利於自己的戰鬥位置。贏，撿到；輸，也不會讓民進黨便宜到。這兩黨的眼中根本沒有高雄市民的利益，只有自己能換到什麼的目標設定。陳其邁的處境其實很險峻，大家不要過度樂觀。

至於張博洋的觀點，資深媒體人政治評論員汪潔民在政論節目《辣新聞》直言，陳其邁一定要拉高選票，他一定要激起所有綠營支持者跟中間選民出來投票，因為這個算法很簡單，韓國瑜拿到近94萬被罷免投票，這些票要先打七折，因為其中三成是從外地回來高雄的票，算完後剩70萬票，這70萬票會不會再投票，都還是未知數。

(中時電子報)