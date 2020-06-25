馬武佐野郡山火勢一夜之間蔓延2.4公頃，從空中俯瞰，山頭不斷冒出白煙。（空勤總隊提供／王文吉台中傳真）

東勢林管處動員45名機動救火隊馳抵火場，從地面進行火災撲救，並開闢防火線，防止火勢蔓延。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

武陵農場對面火燒山 一夜延燒2公頃（空勤總隊提供／王文吉台中傳真）

武陵農場對面的馬武佐野郡山火燒山持續擴大，一夜之間蔓延2.4公頃。林務局出動山林打火隊及友軍共70名人力進行地面滅火，並開闢防火線，另尋求空勤總隊台中、花蓮出動3架直升機，飛往武陵農場蓄水池取水，一個上午投水24次共計45公噸，目前全力搶救中。

火燒山地點位於大甲溪事業區第38林班地，24日傍晚5時東勢林管處獲報發生森林火災，立即動員45名機動救火隊馳抵火場，從地面進行火災撲救，並請求空中勤務總隊、退輔會榮民森林保育處、雪霸國家公園管理處支援，目前共計投入70名人力。

東勢林區管理處表示，火場位於台7甲線52K陵后宮對面山林，屬針闊葉混合林，目視多濃煙，燃燒面積超過2公頃，多燃燒硬草類植物與矮灌叢等輕質燃料。目前空勤直升機持續投水灌灑，地面救火人員於火場東、西、南邊開闢防火線。

由於火場坡度約50度，多處崩塌，地形陡峭，東勢林管處機動森林救火隊員在火場高溫狀態下，利用砍刀及火耙移除防火線底下的松針及枯枝落葉，阻斷燃料避免火勢擴散，並處理燃燒未熄樹頭，空中、地面全面撲救中。

外傳林務局雇請植樹的包商在森林裡烹煮食物或亂丟菸蒂引發火警。東勢林區管理處表示，近日並無雇工於該處林班地作業，火災發生原因有待撲滅後交由警消單位查明，同時呼籲大眾，搶救森林火災期間勿進入山區，俾利現場人員搶救工作。

(中時 )