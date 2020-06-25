賴清德生在萬里，工作在台南，南北粽開戰，他選...。民進黨臉書

每逢端午節，南部粽好吃還是北部粽，總引發網路開戰，今天是端午節，副總統賴清德今在臉書指他出生萬里、工作在台南，南北粽他很難抉擇，還強調「本文不提供南北粽開戰」；民進黨則在臉書大推各式東南亞粽決戰端午。

賴清德今天在臉書祝福大家，端午佳節愉快；他說，每年到了這個時候網友都會熱烈討論南北粽，「很多人問我你喜歡哪一個？當然是各來一顆，我全都愛！」

他說，「自己出生成長在萬里，之後工作在台南，北粽伴我成長，南粽給我滋養。很難抉擇啊！你覺得呢？」

他強調，「本文不提供南北粽開戰」、「開放留言你最思念的那顆粽」。

民進黨則在臉書指出，2020決戰端午！東南亞粽也來參一咖，保證料好實在，吃過的都說讚！

大家吃過來自越南、印尼馬來西亞的粽子嗎？今年來點不一樣的，民進黨婦女部特別介紹屬於東南亞特色的粽子，不僅有方的、圓筒狀的，有些還會加入香蕉內餡，與傳統上大家認識的粽子非常不同，現在就來了解東南亞美食吧。

1.圓筒粽（Bánh Tét）

流行於越南的中南部，內餡口味可以做成鹹的或甜的，甜的口味是以糯米包裹豆類及香蕉而成，而鹹的口味用料則與方形粽（Bánh Chưng）相同。

2.方形粽（Bánh Chưng）

流行於越南的北部，用香蕉葉包生糯米與五花肉和綠豆仁，一顆的份量，可以兩三個人吃。常見吃法可搭配魚露沾醬，或是切塊狀拿去煎。

以上兩種越南粽通常都是越南人在新年祭拜祖先以及家人們團聚一起享用的食物。

3.印尼粽／馬來粽（Ketupat）

是印尼、馬來西亞當地穆斯林在開齋節慶祝時常見的粽子，Ketupat也有象徵反省與和好的意涵。作法是將白米包在棕櫚葉當中，煮熟後，飽含葉香的米飯再搭配椰奶咖哩一起食用。

來自東南亞的新住民不僅是台灣重要的一份子，更帶來多元文化，豐富了我們的飲食、節慶、宗教等社會各層面。歡迎大家有機會一起嚐嚐東南亞的粽子，認識新住民文化！

(中時 )