面對台灣高齡化社會來臨，長者的身心狀況備受社會關注，新北市社會局受贈2部文康車，文康車上山下海，讓偏區長輩可以唱好唱滿，除了卡拉OK、多媒體電腦伴唱外，還有血壓計、體溫機、棋藝桌遊等，提供偏區長輩開心樂活的服務。

端午節前夕，在新北市志願服務協會社工王祐紳帶領下，文康車來到淡水興仁里十全福德宮受到興仁里長盧仁澤，和30幾個長輩的歡迎，現場百歲人瑞唱起歌來，如同日本演歌老牌明星，迷倒一群阿公阿嬤。

家住台北劍潭的76歲應仕冠奶奶，她表示從5年開始，一路追著新北市文康車跑，山邊水湄都有她的足跡，她說有次追到坪林茶博館附近，一群大陸遊客看到文康車可以在路邊開唱，希望也能交流一下，結果點歌開嗓竟是鄧麗君的「月亮代表我的心」令她十分驚訝。

淡水里長盧仁澤表示，偏區資源有限，每當文康車要來時，長者們都非常期待，文康車會穿插福利宣導，例如老人假牙補助、老人道路交通安全、防疫3部曲等，有時會搭配節令辦活動，像這次就讓長輩彩繪立體龍舟，彩繪好拿回家給孫子玩。

社會局長張錦麗表示，文康車到處趴趴GO，讓偏區長輩可以唱好唱滿，還有免費咖啡和仙貝茶點，有鐵粉一路追蹤共跑20幾個據點，社會局提供文康車讓長者開心，未來盼能多增加車輛，提供更完善的服務。

(中時 )