合庫金24日完成改選，股東會出席率達92.86％，財政部為首的公股陣營本次在15席董事中拿下11席，包括四席獨董，農會、信合社、工會則各取得兩席、一席、一席，改選可說圓滿落幕。合庫金24日也完成董事長雷仲達及總經理陳美足的新選任程序，審計委員會方面，將由獨董中最高票的現任獨董林軒竹出任召集人。

從配票來看，公股贏得也相當漂亮，合庫金董事長雷仲達、總經理陳美足分別為第一、二高票，農會系統大掌櫃、同時也是中華民國農會理事長蕭景田則為第三高票，另農會總幹事張永成也當選；據了解，對此公股和農會方面儘管各自開打委託書徵求戰，但始終保持對話管道，在改選前對於席次亦有一定的「默契」，使這場改選圓滿收場。

本次當選的名單，還包括了一起參與公股大聯盟的信合社理事長麥勝剛、合庫工會代表陳國揚、自然人董事中央大學產經系教授陳忠榮。

財政部法人董事方面，除了上述名單，央行發行局局長施遵驊、中華郵政總經理江瑞堂、合庫證券總經理李新仁等官派董事都當選，而工會幹部傅正華，此次也以財部法董代表人身分當選，因此合庫金工會在董事會裡，等於有二席代表人。

四席財政部所推派的獨董當選人，則分別是現任獨董成功大學教授林軒竹和律師謝穎青、張銘珠，而前一銀副總、也是前第一金證券董事長林漢奇則是新選任合庫金獨董。

合庫金董事長雷仲達會後受訪指出，截至5月底止，合庫銀的中小企業放款餘額已達7,018億元。

被問及員工福利，雷仲達回應，合庫目前在各金融業所有非主管的員工福利薪資排名拿下第一，平均年薪有百萬元以上，包括一般新進人員年薪都有70～80萬元，為此他甚至鼓勵女兒報考合庫，因為福利真的好，身為爸爸也放心。

針對公股銀行加入「振興國旅」行列，雷仲達表示，這一塊將結合員工福利一起進行，「從7月起至12月每月都會有活動，而且希望能北、中、南區域平衡兼顧」，包括上半年因為疫情而無法舉辦的理財育樂營、員工策勵營，以及信託、房貸、壽險等績優員工獎勵活動將陸續開辦。

合庫金董事長雷仲達24日指出，不論獲利、整體景氣或房市，這三大外界最關注的金融業營運面向：「第二季都是谷底」，最壞的時候已過去，第三季起將好轉，至於國際景氣，除非又爆發第二波嚴重的疫情，否則應該也是在第二季落底。

其中，他指出，有三大利基可看好下半年房市，除了第三季起經濟可望復甦，還有看房人數也因為國內疫情過去而增加，另外則是海外資金匯回的助益。但雷仲達也強調，有五大原因讓市場利率即便很低，房市依然不會過熱，不會再重蹈「飆漲」的覆轍。

這五個原因分別是民眾對房價看法已趨成熟、公有地不再像數年前大規模釋出連帶財團轉手墊高房價、財政部從2016年起上路的房地合一稅、央行未放行豪宅管制、以及央行先前曾實施的選擇性信用管制，房市在下半年擺脫疫情影響開始回溫後，也不會出現飆漲。

他表示，民眾近幾年歷經房價飆高、也看過房市泡沫化，對房價已有合理的預期心理，價格太高就會縮手，且未來也不會再有大批公有地釋出、再經過得標財團之間互相轉手、不斷墊高房價。而財政部實施房地合一稅更成功抑制炒房風氣。

另一個因素在於央行豪宅管制未鬆綁。雷仲達說，豪宅是有錢人在買，一般大眾不會買豪宅，但卻反過來會對其他房地產價格發揮帶動上漲的作用，他更以香港機構所評比的「豪宅指數」為例指出，台北市在全球豪宅指數去年起已排名全球第三名，目前對於豪宅管制不宜鬆綁。

雷仲達表示，央行執行的「選擇性信用管制」，必要時亦能對投資客進場炒房發揮打擊效果，因此台灣房市下半年可望穩健成長、但不會飆漲。

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(中時電子報)