連3屆奧運桌球國手陳思羽25日選在端午節這天，挑戰看似不太可能的任務，她不僅一口氣連立5顆雞蛋成功，更把自己的「吃飯工具」桌球拍，成功在桌球台上立起，她在影片中完成之後開心說出：「YES！我是陳思羽，恭祝大家端午節快樂！」

這次陳思羽特別好好打扮了自己(特別是髮型？)，更選在自己母校文化大學體育館內，拍攝這斷自己挑戰立球拍與立蛋影片，畢竟因應東京奧運延到明年夏天才進行，陳思羽仍在繼續積極備戰，且準備好迎接接下來在8月1日國訓中心登場的奧運模擬賽。

相當認真經營自己粉絲團的陳思羽，先前也在臉書分享自己內心感觸，「不要羨慕別人的生活，不要和別人比較，世界上沒有永遠的贏家，沒有永遠的第一，走好自己的路，相信自己的選擇，戰勝自己比戰勝對手更難，無論現在的你們遇到什麼困難，不要氣餒、不要沮喪、不要抱怨，因為世界上每個人都在努力。」

(中時 )