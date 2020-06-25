今日凱道舉辦「凱道端午立瓜」活動，有別於過去端午立蛋，今年改以立999顆西瓜，象徵平安久久久，好運久久久。佳冬鄉農會表示，現場西瓜均來自屏東縣佳冬鄉，當時是一群青年志工發想的創意，沒想到3年後讓佳冬的西瓜踏上凱道，表示很驕傲。

屏東縣佳冬鄉農會總幹事林淑玲表示，整個立瓜的活動創意發想是一群在佳冬的青年志工團的想法，有別於過往立蛋，改成端午立西瓜，配合西瓜塗鴉的創意，第1屆舉辦的168顆造成轟動，第2屆多達600多顆，是產業結合文化行銷的模範。

林淑玲指出，端午立瓜在佳冬已舉辦2屆，今年是第3屆，原本今年4月要在佳冬續辦，但受疫情影響暫緩，一直等到6月為迎接樂活防疫，農委會結合佳冬立瓜的創意活動，今年改在凱道舉辦，慶祝全國大解封。

林淑玲說，佳冬鄉在好幾十年前就有「西瓜原鄉」的封號，但其實佳冬鄉的土地並不適合種西瓜，黑珍珠蓮霧等才是適合作物，但是佳冬有著全台最頂尖的西瓜苗嫁接場，嫁接出來的西瓜品質堪稱一等，在市面上的迴響十分的好，雖然佳冬本身不產西瓜，但全國50％以上的瓜苗都來自佳冬鄉，因此才有西瓜原鄉的封號。

台南市麻豆區農會總幹事孫慈敏說，西瓜因為很重，郵寄很麻煩，今天活動民眾來立瓜把西瓜自己帶回去，無形間把運費也省下來了，對農產品的加值大加分。

孫慈敏表示，佳冬的瓜苗在台南也有種植，基本上全台四季西瓜都有收成，自己所在的麻豆盛產文旦，今天也是來取經，希望可以有更多水果產銷因為創意而加分。

(中時 )