高雄市長補選登記昨截止，民眾黨徵召市議員吳益政參選，引發許多議論。民進黨高雄市立委許智傑日前表示，若市議員登記參選市長補選，就應該辭去議員職務，展現對選舉負責。對此，有網友認為，吳若想創造自己和民眾黨的聲勢就應該辭職參選，「別因小失大」。這番言論也引發諸多討論。

前高雄市長韓國瑜因帶職參選引發市民不滿，發起罷免案投票通過，如今國民黨及民眾黨都徵召現任高雄市議員參選，引來討論。許智傑日前便表示，一旦登記成為補選參選人，就應該要辭掉原本職務，這才是有承擔且對選舉負責的表現。

網友johnny9667在PTT發文指出，吳益政如果想要創造自己和民眾黨的聲勢就應該辭職參選，左打國民黨參選人，右打立委過半的民進黨。若補選後，選不上市長又如何，兩年後2022照樣選上議員，「都好幾連霸議員了，還怕選過市長的你選不上議員嗎？不可能啊！」

該網友認為吳益政不要因小失大，因貪戀那剩下兩年議員身份，失去創造聲勢機會。

對此，網友則回應表示「他最高就拿11%多 算是每次都低空飛過」、「你沒看民眾黨立委不提修法就知道態度了」、「他前次吊車尾進去的，你確定他下次選的上？」

(中時電子報)