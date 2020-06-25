日本女學生疑在台染疫消息傳出，許多人感到訝異，為何台灣連73天無本土病例，會無端冒出其感染源來自台灣？對此，精神科醫師沈政男認為，這是一個重大警訊，而今端午連假國內旅遊爆量，要阻止已經來不及了，他呼籲大家趕快把口罩戴起來，以防疫情升溫。

沈政男在臉書上表示，在連續73天本土零確診之後，爆出一例在日本確診的台灣本土病例，是一位在南部就讀大學的日本女學生，今年二月底入境台灣，直到六月二十日才回日本。顯然該例是在台灣感染，不是其他來源，這是一個重大警訊，提醒國人絕對不能對疫情掉以輕心。

台灣本土久無感染病例，突然傳出日本女學生在台染疫，對此許多人覺得不可思議，也有人質疑，該女有無可能是偽陽性？沈政男認為，當然有可能，問題是你永遠沒辦法確認，因為沒有更精確的方法可以推翻，而假使接下來PCR再次檢測呈現陰性，也只能說是轉陰，至於檢測抗體如果也是陰性，那麼也可能是抗體檢測不夠準確。所以說無論如何，此例必須被當成本土病例，謹慎進行接下來的疫調與防疫。

還有人感到不解，為何73天以後才迸出一例？沈政男直言，病毒當然不會無中生有，而是73天以來，不絕如縷；你以為沒有病例了，其實正以無症狀的方式持續在社區存在。這病毒的可怕在此，北京最近的第二波疫情，以及香港每隔十幾二十天零確診就爆出零星病例，都是明證。南韓、日本，還有歐美那些防疫相對鬆散的國家，當然不可能完全清除病例，甚至台灣準備開放的紐西蘭，也是隔了幾個禮拜以後又出現確診病例。

沈政男說，日女染疫當然也可能是從居家檢疫的漏網之魚感染而來，因為台灣並未全面檢測所有入境人士，而是有症狀才採檢，或許就會錯放無症狀病例。那位日本女學生如果入境台灣，就只會居家檢疫，不會在機場採檢。

至於日女染疫的時間點，依中央疫情指揮中心發言人莊人祥的說法，「如果Ct值小，就是近期感染」，Ct值乃達成陽性閥值所需循環數，如果較小，代表原始病毒數量多，因此是近期感染。」

沈政男認為，此例出現，其實是對於台灣即將開放邊境的一個提醒，千萬不可吃快弄破碗，什麼「有PCR檢測陰性證明就可縮短成五天檢疫」，根本是跟病毒在賭博。

最後，沈政男疾呼，端午假期國內旅遊爆量情，如今要阻止已經來不及，只能相互提醒，拜託，請把口罩戴起來，尤其年輕人。

(中時電子報)