現代人生活壓力大，胃痛已是文明病，但有時候胃痛並不是胃有毛病，而是心血管正在發出嚴重警告，小心心肌梗塞會瞬間奪命！深耕影視圈多年的鄧安寧導演，多年前曾因為心肌梗塞緊急送醫，本週年代新聞《聚焦2.0》邀請鄧安寧前妻資深歌手張小雯，還原鄧安寧心肌梗塞的危急時刻，鄧安寧甚至開始交代後事！

張小雯表示，起初鄧安寧吃飽飯，腸胃都會不舒服，晚上也睡不好，但他認為只是腸胃不適，並未多做檢查。一次在拍戲現場，他胃痛加劇，當時自行判斷是壓力太大，夫妻倆認為只要多放鬆心情，狀況就會改善。於是鄧安寧約了一票朋友騎重機放鬆，一行人騎到咖啡廳休息，鄧安寧突然冷汗直冒，身體非常不舒服，友人眼看狀況危急，緊急將他送醫。一到醫院急診室，醫生立刻說：「這一定要馬上動手術，這是心肌梗塞！」

心臟內科醫師張克士表示，有許多病兆沒辦法和心臟病聯想在一起，例如牙齦痠痛、左手臂麻、脖子緊縮、胃痛等，這些都是非典型心臟病症狀，民眾都要特別注意，因為心肌梗塞奪命速度非常快。張小雯想起最危急的時刻，鄧安寧進手術室前還開始交代後事：「皮夾給妳，我存款也給妳。」張小雯簡直嚇壞了，還好手術相當成功。更多精彩內容請鎖定每週六、日晚間8點於年代新聞50頻道《聚焦2.0》。

(中時 )