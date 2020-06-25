許常德分享香港貴婦圈怪現狀。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！ Youtube）

53歲「歌壇東方不敗」張清芳日前無預警宣布和富豪老公宋學仁離婚，張清芳15年前嫁給丈夫後便淡出演藝圈到香港生活，過去她透露陪老公應酬心得，坦言：「因為人家等著看妳」。資深音樂人許常德則分享香港貴婦圈八卦，說在這圈子裡每個人都很愛比較，甚至是身邊帶出場的小狼狗都會被品頭論足。

張清芳先前上節目說，就像有些男生談事情一定要有女星在身邊，她在香港時也常陪老公出門應酬，她曾看著自己穿得很華麗，問宋學仁是否很有面子？宋學仁則說不重要，「有內涵，能帶給他生活樂趣比較重要」，許常德昨則在《新聞挖挖哇》分享香港貴婦圈內幕。

許常德表示香港貴婦圈其實是很累的，什麼都要較勁，光是太太們之間就有各式各樣奇怪聚會，不只比較行頭，還會比較身邊的小狼狗，對一個有自主生活、自信和經濟基礎的人來說，這些社交活動都算非常痛苦，而有些貴婦因為婚姻生活寂寞，便會另外找感情依靠，例如健身教練、舞蹈老師等，有些太太不避諱，出入都會把小王帶在身邊，至於如何分辨是不是小狼狗？許常德說，只要是，「他們在吃飯的餐桌上是不會講話的」。

(中時電子報)