老闆娘拿出一大袋泳衣回憶說道，「這些東西放5年了，沒人買沒用了！」（戴上容攝）

八仙樂園佔地9公頃，曾是東南亞區最大的水上樂園，勒令停業迄今5年，樂園鐵門深鎖，以前歡樂的水池現在長滿綠苔，遊樂器材斑駁陳舊，園區成為北台最大廢墟，瀰漫破敗、荒涼氣息，甚至吸引YouTuber入內拍片「尋鬼」，重創當地觀光，就連原本引頸企盼的「台北迪士尼」也胎死腹中。

販賣飲品泳衣的姜姓老闆一家人，因八仙歇業頓失生計，最後只能以4坪店面為家，擁擠的空間瀰漫悲涼情緒，店面即家僅有一盞昏暗燈光，眼前全是賣不出去傷心貨物。

老闆娘拿出一大袋泳衣回憶說道，「這些東西放5年了，沒人買沒用了！」她回憶，搬來第二年發生八仙塵爆，當時她為客人冰敷等待救援，「客人腳上的水泡有一個手掌大，在店內慘叫哭泣」。

八仙歇業後，附近店家一間間關門，原以為一段日子就會好轉，沒想到一等就是5年，店面營業額天天掛零，只好自毀招牌，把店面當住家，全家「蝸居」在這4坪小窩中。

曾在八仙樂園打零工，也在周邊餐飲店上班的70歲楊姓老婦人說，八仙樂園是八里區重要的觀光景點，也是當地就業機會的來源，事發過後，年輕人到市區找工作，但中高年齡根本沒人要，現在的八里「又老又窮又沒人」，希望政府趕快想辦法幫忙改善八里就業環境。

(中時 )