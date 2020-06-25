陳宜民。(陳宜民辦公室提供)

一位2月就入境台灣的日本學生，6月20日返日後確診新冠肺炎，打破台灣地區連續70多天沒有本土病例的表象，對此前國民黨立委、中華民國預防醫學學會理事長陳宜民直言，這顯示台灣並非真的不存在本土病例了，只是因為篩檢人數的不足造成的假象，呼籲未來政府應擴大篩檢。

陳宜民指出，其實政府在每次逐步解封之前，就都應該先讓各地政府對社區抽樣篩檢，取得基本的背景值，作為將來開放後，每個開放措施有無增加新冠肺炎感染數的參考，否則出現像這次的突發事件後，要如何回頭檢視到底是哪個環節的開放有問題造成的呢？

陳宜民還說，許多民眾也想確認自己有無感染新冠肺炎，但政府卻限制必須要有出國需求或特殊工作要求者才可以自費篩檢，為什麼政府要設下層層關卡，讓一般民眾不能自費確認自己有無染疫？非常荒謬。

陳宜民表示，如今彰化縣衛生局超前佈署，與台大公共衛生學院合作進行社區抗體抽樣篩檢，但並非每個縣市都能委託台大公衛學院從事，這本應是中央政府做的事情，卻搞到有點像民間的超前佈署、自力救濟。如今許多國家解封邊境時不願將我們納入開放名單，其中一個原因就是台灣的實際篩篩檢量不足，讓各國懷疑我們到底有多少黑數。因此建議政府未來應擴大篩檢，並放寬自費篩檢的限制規定。

醫界出身的現任國民黨立委張育美也主張政府應該擴大篩檢，包括所有從境外入境者，乃至於這次日本學生的接觸者，都應該全面篩檢，才能降低一些隱性患者潛伏在社區中的機率。

(中時 )