因應疫情，台灣王爺總廟台南北門南鯤鯓代天府今年端午特別擴大舉辦「庚子年端午防疫消災祈福法會」，結合井仔腳鹽田的日曬鹽、取廟方龍泉井午時水，由法師團祈福灑淨，台南市長黃偉哲也全程參與，廟方現場免費發送1萬800包平安鹽給鄉親，祈求消災解厄。
廟方表示，這項防疫法會也是廟方首度辦理，為了防疫考量，法會過程全程網路直播，由黃偉哲、南鯤鯓代天府董事長王連興、總幹事侯賢遜、南鯤鯓顧問團主席侯博明、雲嘉南國家風景區管理處長徐振能等人遵循古法祭祀祈福。
黃偉哲先與各單位祭祀代表焚香祈福，再前往龍泉井取午時水，由主壇大法師化符，帶領大家行灑淨平安儀式。黃偉哲表示，防疫期間大家都做好防疫措施，有效控制疫情，「人在做，天在看」，希望藉由南鯤鯓代天府祈福法會，能夠讓民眾更安心，祈求神明保佑台灣早日脫離疫情。
今年適逢新冠肺炎疫情爆發，不少民眾不畏炎熱天氣，一早特地前往排隊領取平安鹽，帶著大小容器排隊領取平安水的民眾也比去年還要多。
交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管處長徐振能表示，雲嘉南風景區多為戶外的觀光旅遊景點，希望透過防疫消災祈福法會，讓民眾可以安心出遊，再帶上南鯤鯓代天府發送的祈福鹽，旅遊更安心。
(中時 )
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