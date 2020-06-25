港版「國安法」立法在即，港媒報導，許多香港年紛紛四處打探逃亡台灣路線，又以水路偷渡成首選，「潛逃費」已由月前數萬港元升高至50萬到100萬不等。

香港《大公報》報導，一年以來，香港警方公佈已有近9000人被拘捕，其間約有200人逃往台灣。

《大公報》報導，消息人士透露，不少青年被警方起訴後，要交出旅遊證件，搭飛機潛逃赴台已經不可能，陸路風險較高，水路偷渡成為其首選路線。

有船主透露，近日頻頻收到偷渡赴台的查詢電話，西貢、香港仔、筲箕灣碼頭成為偷渡上船熱點，偷渡者到達公海再由駁船載往台灣。

有船主安排偷渡一次每人最少收逾30萬港元費用，如果要包船，或名人身份，起碼收取50萬港元。

一名蛇頭指出，一般會坐漁船出公海，再在公海坐另一艘接駁船，再上台灣漁船，由台灣漁船載往高雄、台南、台中等避風港，「執法人員查漁船較少，反而坐遊艇入境，十居其九都被截查」。

臨近港版「國安法」立法，報導稱，蛇頭索價愈高，「有名氣，開價一百萬都得！」，近日香港警方已獲得情報稱一些黑暴分子籌謀潛逃，警方已加強海上巡邏堵截，因此，他們不選黑夜、凌晨等時間偷渡，改為海上交通較繁忙的日間時段潛逃，方便掩飾。

(旺報 )