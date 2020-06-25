「金曲歌王」蕭敬騰再度擔綱導演，拍攝獅子LION的〈寂寞逃跑〉MV。（華納唱片提供）

「金曲歌王」蕭敬騰再度擔綱導演，拍攝獅子LION的〈寂寞逃跑〉MV。（華納唱片提供）

小強和混血女模拍攝〈寂寞逃跑〉MV。（華納唱片提供）

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）再度擔綱導演，拍攝獅子LION的〈寂寞逃跑〉MV！不僅劇本、角色設定親力親為，他更親自挑選了一位中法混血、身材火辣且渾身刺青的女模擔任女主角，並要求她僅穿一條丁字褲上陣，團員小強則在床上彈吉他，無視她的各種挑逗。老蕭在現場親自指導如何挑逗對方，看著他示範各種性感表情與肢體動作，現場同事們都忍不住笑問：「到底是哪裡學來的啦！」

老蕭表示，這次MV的故事其實是根據歌詞而來，情侶之間要是有一方不愛了，對方再多的挽回都沒有用。他不僅對劇本、角色設定親力親為，對MV畫面也有完整構思，在拍攝前，造型師問他要準備什麼服裝？他一本正經說：「全程只需要一條四角內褲！」讓聽到消息的小強害怕的在隔天開始減肥，短短一周內就減了5公斤。

最搞笑的是，老蕭還親自幫小強修眉毛及剃腿毛！讓小強忍不住笑說：「這還真是我第一次除腿毛，感覺滿新鮮的！」更稱讚老蕭修眉技術了得。

而老蕭自己則在MV尾聲入鏡，飾演小強的朋友，他第一次穿著背心，露出結實手臂，是他從影以來最大的尺度，〈寂寞逃跑〉MV於6/26在YouTube《LION官方頻道》首播。

小強拍攝〈寂寞逃跑〉MV。（華納唱片提供）

老蕭親自執導〈寂寞逃跑〉MV。（華納唱片提供）

(中時 )