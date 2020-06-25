現代人平均壽命比以前增加很多，但許多人都是因病過世，根據美國密西根大學調查超過13000名以上的年紀稍長者，發現前十大死因。

此項調查以50歲以上的美國人為對象，追蹤長達6年，調查57個非生理學上的原因，包括「年輕時日子過得困難」、「社會經濟地位低」、「和健康相關的行動」、「心理問題」及「成人時有害的行為」等項目，參加研究的對象平均年齡是69.3歲，包括58.6%是女性、77.6%是白人，在美國出生的人數為91%，而男女比率及人種的分配，和美國全國人口比例的也相符合。

以下則是提高死亡機率的前十大原因：

1． 還在抽煙中：增加91%。

2． 有離婚過：增加45%

3． 濫用酒精：增加36%

4． 財務困難：增加32%

5． 曾失業過：增加32%

6． 抽過煙：增加32%

7． 人生幸福感不足：增加31%

8． 未婚：增加30%

9． 利用過社會救濟：增加28%

10．負面的人生觀：增加23%

此外，黑人的死亡率比白人高22%，男性也比女性高28%。論文的主筆人艾利（Eli Puterman）也發現，肺癌的原因除了吸煙習慣、濫用酒精這樣的直接因素外，社會經濟地位及壓力則是間接因素，因為經濟問題無法得到好的醫療照護，而壓力造成腎上腺素或皮質醇的分泌失調，也會引起發炎及血壓上升的問題。

研究團隊未來還想針對此次的調查結果，找出長壽的原因，希望能降低因病痛而死亡的機率。

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(中時電子報)