台中市東區1名高齡80歲的郭姓老婦人，日前下午獨自從住家外出迷路，誤以為自己還住在草屯，便於旱溪西路與六順路口攔機車，希望路人可以載自己回草屯，好心的騎士從其舉動懷疑婦人失智走失，便報警處理，警方到場以人臉辨識系統比對查證身分後，順利通知到老婦家人將其帶回。

台中市政府警察局第三分局立德派出所日前午後接獲報案，一名騎士指稱於六順路與旱溪西路口待轉時，遭路旁1名婦人攔下，該婦稱自己從草屯坐朋友的車出來玩，卻遭朋友丟下，希望騎士能夠載她回草屯，騎士不忍老婦於該處徘徊，便報請警方處理。

警方到場了解，發現郭姓老婦僅知道自己姓名，其餘資料均不知道，便以警用行動電腦人臉辨識系統進行比對，終於得知老婦身分，警方先行將老婦帶返所進一步查證資料，並順利連繫上老婦女兒。

老婦女兒表示其與母親其實就住在東區，媽媽因年邁記憶力退化，常記得以前的事，甚至曾經自己坐車回草屯，接到鄰居通知才知道媽媽跑回老家，先前亦有多次走失的紀錄，附近的派出所都去過好幾次，十分感謝警方總是耐心地給予協助。

警方也提醒，若家中有失智長輩或容易走失的家人，可向市政府社會局申請防走失愛心手鍊，或是在其身上配戴和縫繡聯繫方式，讓警方能夠快速聯繫家屬，讓心愛的家人平安回家。

(中時 )