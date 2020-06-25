台灣新冠肺炎疫情趨緩，防疫措施曾獲多國肯定，不過，一位剛從英國返台的網友發文表示，就他自己所見，台灣現在防疫超鬆懈！下機只量體溫、防疫專車的司機也沒照標準程序做，居家檢疫回報全憑良心，想自費篩檢還難符資格，引發熱議。

網友在PTT上發文表示，我就是海龜，也不怕你們罵！之前因為疫情嚴重，隔了3個月才從英國搭飛機回台灣。他一直覺得自己不是無症狀，就是有可能早得過新冠肺炎，而他想說回來後，可以被篩檢，結果並沒有！

原PO表示，先不說那個確診的日本女學生，就他看到的狀況來講，之前有班機時，幾乎每班都有好幾個確診，而這次滯留英國的人擠滿一台飛機回來，就他的看法和某些台灣人的習慣，這台飛機不太可能大家都沒事。

原PO指出，抵台後以為會有嚴格的檢查，結果出關下機，幾乎都沒人管，僅簡單地量體溫，如此若有人吃退燒藥，恐怕也無從得知。而防疫專車，根本就普通小客車，司機超隨便，路上還問「是否要在休息區上廁所」雖然也有朋友說，他搭到的很專業。

原PO接著說，居家檢疫回報資料是自己填，你亂填恐怕也沒人知道！對14天後都無症狀的人而言，他恐怕還是不知道自己有病，也不知道有無傳染給別人。而自費篩檢的條件，基本上大家都不符資格啦！奉勸大家，外出還是要好好戴口罩。

貼文引發網友討論，「其實台灣真的靠良心防疫」、「台灣人神功護體」、「你發這篇害我今天晚上怕到睡不著」、「佛系防疫你敢嘴」、「這太扯啦 海龜 政府沒介入強制篩檢？」、「沒辦法人性啊！鬆懈了」。

(中時電子報)