高雄市長補選，藍、綠、白3大政黨在最後截止前，都推出人投入補選，台灣民眾黨徵召親民黨高市議員吳益政出線通過，也讓網友們好奇，吳益政在高雄到底能拿多少票，不少網友紛紛給出預測數字。

民眾黨在昨24日截止登記日，確定徵召親民黨曾連任5屆的高雄市議員，在今年初代表親民黨競選高雄第6選區立委，因為主打「關鍵少數」，曾獲得民眾黨不分區立委候選人蔡壁如等人支持。且不難發現，吳在議員任內，曾協助推動「因應氣候變遷永續發展建設」，且是倡議《高雄市綠建築自治條例》的推手之一，更曾獲「高雄市公民監督公僕聯盟」評比「整體問政品質最佳」與「問政最認真」議員。

對於吳益政參選，網友Scion在批踢踢政黑版，以「吳益政能拿幾票？」為題發文討論，其他網友則紛紛留言預測，「除非泛藍民調真的如民調所示，流動給TMD(台灣民眾黨)，那就可能破10萬，如果沒什麼流動，大概3萬左右吧」、「吳益政的形象蠻好的，會吃到淺藍的票」。

但也有網友表示，「用2020立委選舉來推估是3.4萬票，但選前一個月若選情有變數，大概剩3萬」、「補選要看投票率」。

吳益政高雄補選票多嗎？PTT網友留言預測。(圖/翻攝 PTT)

(中時電子報)