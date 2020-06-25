王瞳、黃瑄出席活動曝近況。（粘耿豪攝）

【即時新聞】王瞳、黃瑄為《伊府將鍋燒》加盟展站台。(粘耿豪攝)

王瞳、黃瑄25日現身台北國際連鎖加盟暨創業大展夏季展，為伊府將鍋燒攤位站台。王瞳近日忙當教會影片製作人與剪輯師，艾成則負責搞笑、架燈與跑腿買飲料等勞務，問到復合可能，她笑說：「我們現在蠻自然，互動很頻繁，之前很像是沒話說的家人，但現在感覺更昇華，什麼話都可以說，我可能一個眼神，他就知道我想法。」至於馬俊麟近日劇中角色被消失，她逗趣建議對方可以先外送，前陣子當過外送員的黃瑄幽默接話：「可以當我下線。」

談到馬俊麟近況，王瞳表示：「我有看到新聞，八點檔本來就是中間會休息一陣子，說不定回來會變大魔王，我們演員跟編劇也不知道劇本發展。」她的感情發展一向是外界關注焦點，未來是否排斥與艾成復合，她坦言，「因為我官司還在進行，很多東西沒有真正結束，我認為要往下個地方前進，必須有一個結束才能交代，我才能帶著新的心情往下走。」她提及艾成有為自己的官司禱告。

王瞳目前戲路暫緩，全家現在靠賣掉高雄房子的費用生活，由於是父親經手，金額不是很清楚，但她不擔心，很多人找她合作創業，領域包含美妝、保養及服裝，加盟創業未來也列在她的考慮選項中。

(中時 )