在 Instagram 查看這則貼文 ⚓🛥💙 Georgina Rodríguez（@georginagio）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 24 日 上午 8:23 張貼

葡萄牙足球明星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）的女友喬吉娜羅德里奎茲（Georgina Rodriguez）在Instagram分享度假照，只見她坐在遊艇上享受耀眼陽光相當愜意，但有英國媒體發現她一身行頭價值不菲，光一雙襪子就要140英鎊（約5300台幣）。

英國《太陽報》研究了喬吉娜衣著品牌，黑色皮製連帽上衣及黑色皮製熱褲，來自義大利品牌PRADA，加起來要1720英鎊（約6萬5000台幣），襪子要140英鎊，鞋子則是定價705英鎊（約2萬6700台幣），全身上下加起來2565英鎊，換算台幣將近10萬元（約9萬7265）。

《太陽報》指出，以C羅周薪50萬英鎊（約1896萬台幣）來說，喬吉娜這身行頭的花費根本是九牛一毛，《太陽報》也挖出遊艇的價格，表示之前C羅以每周18萬英鎊租賃，後來以1500萬英鎊買下，最多可容納12人、擁有6個船艙。

(中時 )