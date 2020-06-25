日本厚生勞動省日前通報我方，當地自台灣返日的學生檢出新冠肺炎陽性。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今早得知這名學生的CT值大於35，屬於弱陽性，衛生單位目前已要求100多名接觸者進行採檢，截至目前44人陰性，其餘結果將在6點前出爐。

20多歲來台留學的日本籍女學生，20日返回日本後被驗出新冠肺炎。日本官方資料指出，該女的感染源為台灣，引發外界擔憂。莊人祥表示，今早接獲日方告知，該女的CT值為37.38，在台灣，通常是低於35會判陽性，這個學生的狀況在台灣會被判為弱陽性。

基本上，CT值大於33就養不太出病毒，傳染力低，而這名學生也沒有症狀，很難說什麼時候感染。莊人祥表示，先前要求125個接觸者改為居家隔離並採檢，但其中2名同學已經不在國內，還有7人仍在協尋中。116名接觸者當中，截至目前已有有44人檢驗陰性，其餘72人的採檢結果，預計將在今晚6點前出爐。

莊人祥表示，這名個案傳染力不高，且衛生單位也有掌握密切接觸者，採取的是精準防疫，才決定不公布足跡。至於為何等到昨天傍晚5點才公布，他表示，是因為在等待日方的說法，也在與學校溝通，才多花了一些時間。

對於有專家建議普篩，莊人祥表示，指揮中心曾針對3月30日自美國紐約返台的「最毒班機」進行全採檢，12名有症狀的個案都確診，但沒症狀的人都檢不出病毒，顯示指揮中心不普篩有根據的。

(中時 )