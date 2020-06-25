台灣研究團隊去年6月在北部的環紋家蚊及中部的三斑家蚊身上，首度發現坦布蘇病毒(Tembusu Virus，TMUV)，台灣成為繼中國大陸、泰國、馬來西亞後第4個發現此病毒的地區，農委會主委陳吉仲今(25)表示計畫啟動全台蛋鴨場抽驗檢測，有任何結果將第一時間對外公布。

據衛福部疾管署病媒病毒及立克次體實驗室研究顯示，感染坦布蘇病毒的鴨子有產蛋率下降、不產蛋以及產下軟殼蛋的機率。

陳吉仲表示，最近天氣炎熱，蛋鴨下蛋量變少，蛋殼也比較薄，究竟是疫病還是氣候因素影響下蛋率，必須進一步進行抽驗才能釐清，農委會即日起啟動鴨場監測計畫，並依抽驗結果判定是否將坦布蘇病毒列為例行性的禽類傳染病。

陳吉仲指出，後續全台啟動的蛋鴨場抽驗檢體將送往農委會畜衛所進行檢測，初步得知全台有多少蛋鴨場染病後，再來就是要擬定蛋鴨場的清除計畫。

陳吉仲進一步指出，坦布蘇病毒在對岸已有5、6年的傳染史，但在台灣還是屬於新興疾病，現在也還沒有沒有任何資訊與證據證明坦布蘇病毒會有傳人風險，未來是否列為例行性的傳染病還得看監測抽驗結果以及後續研究，有任何結果都會第一時間對外公布。

(中時 )