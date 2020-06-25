端午連假結今(25)日開始，許多人紛紛返鄉、出遊。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前大家出遊沒問題，但還需要注意防疫新生活，提醒民眾保持社交距離，若無法維持距離，就應戴口罩。

(中時 )

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