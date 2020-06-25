連假爆出遊潮 莊人祥：擁擠地方還是要戴口罩 14:172020/06/25 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，連假出遊沒問題，但還需要注意防疫新生活。(圖擷自指揮中心記者會直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 端午連假結今(25)日開始，許多人紛紛返鄉、出遊。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前大家出遊沒問題，但還需要注意防疫新生活，提醒民眾保持社交距離，若無法維持距離，就應戴口罩。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #莊人祥 #戴口罩 #出遊 #連假 #遊潮 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗警察分局端午連假交通疏導措施 14:132020/06/21 寶島 國旅熱燒到台南 端午連假旅宿訂房率破9成 15:182020/06/21 寶島 美賭場解封 部落客：沒多少人戴口罩 19:232020/06/21 財經 呂紹嘉在NSO的最終場音樂會 2千名觀眾戴口罩聆聽 19:022020/06/21 生活 周一飆36度高溫 氣象局曝光端午連假2波雨區變化 21:542020/06/21 生活 端節4天連假戶外景點夯 台南白河警顧交通免驚 10:292020/06/22 寶島 端午連假高鐵熱銷51萬張票 除尖峰外其餘時段有票 13:002020/06/22 生活 端午節4天連假 中市垃圾收運不打烊 14:172020/06/22 寶島 端午連假龍潭警加強疏導車流 14:302020/06/22 寶島 端午連假天氣「一路熱到爆」！專家：這2地有雨 22:292020/06/23 生活 生活熱門新聞 日本女留學生返國驗出陽性確診 ICU醫：有3種可能 - 生活 史上最慘烈！國5已連塞26小時 高公局：不要再去了 - 生活 強降雨來了！氣象局發布4縣市大雨特報 - 生活 櫻花妹南部染新冠肺炎 宅神吐14字網嚇：大事不妙了 - 生活 日女留學生100％在台染疫？網揭弔詭之處 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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