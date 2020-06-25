高雄市長補選，民進黨徵召前行政院副院長陳其邁，國民黨、民眾黨分別徵召市議員李眉蓁、吳益政參選，形成三腳督態勢。對此，資深國民黨員、國民黨前行管會副主委李福軒分析選票結構，直言吳益政一出來，李眉蓁大概就沒救了！

李福軒接受政論節目《辣新聞》專訪表示，吳益政一出來，李眉蓁大概就沒救了！吳益政能抓到的票，難道是綠營的票？而且吳益政是代表民眾黨參選，就代表民眾黨和親民黨實際上已經結合在一起了。

李福軒更表示，上次民眾黨得到高雄的政黨票，就是這次市長補選的基礎票源。可是這些票會是綠營的票嗎？就算有也占不多，而且綠營的支持者目前不太喜歡台北市長柯文哲。

李福軒直言，吳益政就算無法拿到全部民眾黨在高雄的政黨票，但是只要有個幾趴再加上自己在地經營的票，這對國民黨來講，就是一個重大的傷害。

李福軒分析這次民眾黨參戰原因，民眾黨最主要目的，就是要把國民黨壓成第三名，老三想幹掉老二是很正常的。

資深媒體人陳敏鳳也表示，國民黨推李眉蓁，本意是想保住2014年國民黨在高雄最低票的三成。當時高雄市前市長陳菊和前高雄縣長楊秋興競爭，楊秋興的得票率只有30%，而陳菊得票率為66%，大概將近100萬票的得票。因此這次補選，國民黨的目標，就是要守住這三成的得票比例。

陳敏鳳更表示，若這次選戰到最後，藍白要以打敗民進黨為主的話，請問票最後要集中給誰？李眉蓁和吳益政都系出同門，都和親民黨有淵源，因此很有可能發生棄保效應，不是棄吳保李，就是棄李保吳。

(中時電子報)