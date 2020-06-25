金鐘主持人徐哲緯睽違歌壇近10年，6月25日端午節發行最新數位單曲〈容顏〉，從小帶著他長大的阿婆在2005年過世，10年前徐哲緯寫歌獻給阿婆，只是完成國語版之後，原本想為了只聽得懂客語的阿婆再創作客語版本，卻因為當下情緒崩潰無法繼續，直到今年才完成錄音版本。每每憶起阿婆，總讓他止不住淚水，上了10多個通告就哭了10多次，好友只好打趣安慰：「你比馬景濤還馬景濤。」終於讓他破啼而笑。

徐哲緯表示，〈容顏〉創作緣自阿婆生前最後一次親手為他包的粽子。當年由於工作忙碌，很少有時間回去看從小帶大他的阿婆，就在那年端午節前夕，特地回鄉探望阿婆，阿婆將包好的粽子給他，還說，「今年包得好像比較不好吃」，回台北後的他直接將粽子放入冰箱，沒想到阿婆突然離世。之後徐哲緯認為阿婆的粽子承載著自己對阿婆逝去的傷痛、思念，甚至是愧疚，如果把粽子丟了，就等於切斷了與阿婆唯一聯繫，有長達3年的時間完全不敢去打開冰箱，就怕睹物思親。

直到3年後，徐哲緯才提起勇氣，丟棄冰了3年的粽子，就在那晚，阿婆帶著慈祥的笑容出現在他夢中，為他做了滿滿一桌的菜，徐哲緯在淚流滿面中醒來之後，就把〈容顏〉的客語版完成。創作出〈容顏〉的客語版後，他也彷彿完成了一場自我的心理治療，將跟阿婆的聯繫轉化為創作的歌曲，兩人之間的愛完全沒有因此而被切斷。歌曲也特選在端午時節發行作紀念。

徐哲緯早年以『同班同學』組合出道，一直活躍於音樂演出、電台、電視節目主持等，曾獲第42屆廣播金鐘最佳流行音樂節目主持人獎、更以客語合輯『漂移-我們的世代』入圍金曲30、主持行腳節目也曾入圍電視金鐘，其實演藝之路走來不順遂的他，阿婆是他最大的支柱與靠山，提醒他要與人為善，因此獲得不少貴人相助。

徐哲緯新歌〈容顏〉獻給阿婆（秩立娛樂工作室提供）

(中時 )