台股經過4月大反彈狂飆1,284點後，5月高檔盤整續攻「萬一」，主要還是靠散戶（自然人戶）力挺，甚至帶動法人跟進，根據中央銀行公布的5月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額續增至2.32兆元、連續七個月創新高。

據央行統計，5月M1B及M2年增率一升一降，各來到7.81％及4.18％。央行官員說明，疫情趨緩，多個國家陸續解封及復工，金融市場恐慌情緒降溫，主要股市在一波反彈後，位在高檔整理，尤其台灣疫情控制相對好，自然人戶（散戶）續挺台股，代表自然人戶資金動能的證券劃撥存款，5月再增加521億元，來到2.32兆元、續創歷史新高。

統計台股集中市場5月自然人戶交易占比63.4％，雖較4月的63.6％略低，但央行官員認為，「這還是位在相對較高的比重」。外資占比從4月的25.2％上揚至5月26.3％，主要是補搶台股這波反彈行情後，又轉賣超的結果，累計當月外資賣超台股1,517億元，並匯出資金33.93億美元，反應在M2年增率續降。

央行官員指出，觀察5月活期儲蓄存款增加明顯，原因有三，首先就是台股交易活絡效應，從其他帳戶轉進活儲帳戶，準備投入的資金；其次是央行降息後，定存利率跟著調降，部份定存到期偏向不續存；第三是銀行積極發展數位帳戶，推出高利活儲。

活儲增加也貢獻整體活期性存款餘額，5月爆增2,492億元，來到17.69兆元，續創新高，但企業戶的活存卻明顯減少，主要因資金調度需求及償還聯貸。定期性存款餘額小幅增加89億元，來到14.42兆元。央行官員表示，外匯存款也再創新高紀錄，主要是企業收到外幣貨款及銀行推出高利外幣存款專案，餘額月增495億元至6.33兆元。

國內長期以來流動性均佳，股市資金動能充沛不變。央行官員強調，國人對經濟面深具信心，加上台股基本面相對穩定，尤其現金股利殖利率高，也吸引外資的青睞，台股交易更活絡，加上降息造成低利率，使存款結構改變，偏向從定期性存款轉向活期性存款的趨勢。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)