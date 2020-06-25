台南將軍區「馬沙溝濱海遊憩區」25日重新開張試營運，7月底前入園，門票原價150，現一律8折。（劉秀芬攝）

台南將軍區「馬沙溝濱海遊憩區」25日重新開張試營運，7月底前入園，門票原價150，現一律8折。（劉秀芬攝）

台南將軍區「馬沙溝濱海遊憩區」25日重新開張試營運，7月底前入園，門票原價150，現一律8折。（劉秀芬攝）

台南將軍區「馬沙溝濱海遊憩區」25日重新開張試營運，7月底前入園，門票原價150，現一律8折。（劉秀芬攝）

雲嘉南濱海國家風景區管理處「馬沙溝濱海遊憩區」25日重新開張試營運，推出熱鬧活動，有清涼泳裝秀、消暑泡泡浴、大型風箏秀，不少遊客是攜家帶眷重遊舊地，直說變美變好玩。

25日早上雲管處舉行熱鬧開幕活動，由台南市長黃偉哲、雲管處長徐振能、台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧、彩虹育樂旅遊集團董事長陳俊良等人共同揮灑出夢幻般泡泡場景，滿天飛舞的泡泡，為現場即刻降溫，非常有療癒感。

黃偉哲表示，馬沙溝濱海遊憩區是嘉南地區唯一合法的戲水樂園，希望大家端午連假來這裡運動、戲水、消暑，消耗自己的脂肪。端午是傳統趨吉避邪日子，台南從七股、將軍、北門一直到安南、安平區，都有許多戲水跟親水好玩的地方，歡迎大家在做好防疫前題下前來遊玩、品嘗海鮮美食。

雲管處處長徐振能表示，馬沙溝濱海遊憩區有南台灣「夏威夷」盛名，特別改建成露營區，長遠將規畫民間業者投資度假旅館為目標，帶動濱海觀光新契機。

雲管處表示，為慶祝開園，26至27日穿比基尼免費入園，前100名入園送火燒蝦粽。遊客7月底前入園，門票原價150，現一律8折、其他遊憩設施消費9折，憑票根還可參加抽獎。另外，園區還有全台最新款住宿露營泡泡屋、露營車，絕美海景開門可見。

此外，北門小鎮正舉辦「平安祈福慶端午」活動，6／26-27有蚵寮保安宮燈會、美食園遊會、抓泥鰍體驗，每日下午5點發放限量100支鹹冰棒，27日下午5點有「北門夢奇地野餐音樂會」，準備50份限量野餐墊及輕食餐盒雙人份免費贈送。

徐振能說，遊客還可前往馬沙溝3D彩繪村參觀，吃古早麵茶冰，到北門長盈小吃店品味虱目魚餐、粉粿冰，歡迎大家來台南濱海放鬆消暑一夏。

(中時 )