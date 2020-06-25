今天是端午節，台中市綠川有一場立蛋活動，親子不畏烈陽興奮參與，玩得不亦樂乎。（陳淑芬攝）

綠川百人立蛋活動還安排傳統市集市長盧秀燕參觀「挽面」攤位，關心詢問體驗民眾「痛不痛！」。（陳淑芬攝）

今天是端午節，台中市綠川有一場立蛋活動，親子不畏烈陽興奮參與，玩得不亦樂乎。（陳淑芬攝）

今天是端午節，台中市綠川有一場立蛋活動，親子不畏烈陽興奮參與，玩得不亦樂乎。（陳淑芬攝）

「哇！立起來了」今天是端午節，台中市綠川有場「台中城･端午綠川百人立蛋」活動，市長盧秀燕與近百名大小朋友頂著豔陽在綠川旁，齊聚小心翼翼的「立蛋」，現場興奮歡樂不已，盧秀燕也小試身手，短短的30秒就成功，獲得熱烈掌聲。活動並安排傳統文化小市集，匯集挽臉、黑糖糕及茯苓糕等古早味傳統技術及小吃，歡度端午佳節。

台中市綠、柳川在地社團「看見台中･隱者地圖」今天中午在綠川主辦一場立蛋活動，救國團、五權社大、後驛社大及社會局等單位協辦參與，近百名大小朋友不畏烈陽，拿著雞蛋體驗端午「立蛋」習俗，現場「立蛋」成功的歡呼聲、掌聲此起彼落，盧秀燕到場也小試身手，與現場大小朋友一起立蛋，短短的30秒就成功將雞蛋立起。

盧秀燕表示，在地人說在地的故事是最美的，綠柳川就是台中歷史文化發展就是台中市的發展歷史，感謝「看見台中･隱者地圖」等在地社團長期推動文化保存與發揚由民間發起的力量格外有意義，市府也持續積極發展台中人文、傳統文化及生態，讓民眾感受台中的美好。

洪媽媽帶兒子到場參加活動，她說，「立蛋」、取「午時水」等習俗是她小時的端午節回憶，她每年都在家與孩子一起體驗，今年第一次參加大型「立蛋」活動，很有趣。就讀國小5年級的「YOYO」屏息靜氣地「立蛋」，成功時他高興得拍手叫好；就讀國小2年級的何姓學童還提供祕訣，要靜下心來，找到蛋的平衡點後，就輕輕放手。

「痛不痛啊！」盧秀燕參觀「挽面」攤位，彎下腰來關心詢問體驗民眾，也仔細觀察師傅手藝，稱讚「厲害」。現場還有黑糖糕、青草茶、茯苓糕及現場吉他演唱等近10個古早味攤位，參與活動的親子在端午節逛傳統小吃攤、糕餅店，玩得不亦樂乎。

(中時 )