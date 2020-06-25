民眾健身意識抬頭，但使用器材要格外小心。新北市World Gym淡水店一名王姓顧客，今年4月1日上午7點多使用八站式滑輪機進行單手反向飛鳥動作，右手抓握把要歸位時，顧客卻以左手碰觸鋼索，造成手指0.5公分破皮流血，因而控告店家林姓負責人過失傷害，但檢察官認為，王姓顧客已經逾越機器合理使用設計，店家並沒有責任，予以不起訴處分。

王姓顧客指控，今年4月1日聘請女教練教學，當他進行單手飛鳥動作時，正要將黑繩索歸位，另一隻手食指第三節遭滑輪機脫線鋼絲刺擊，導致0.5公分破皮流血，王姓顧客認為店家應確保機器安全，若有破損應及時更換，因而控告店家過失傷害。

但林姓負責人說，店內器材都有固定巡視，廠商在事發後評估，鋼索並沒有損壞，無須更換，是因為顧客操作不當導致受傷。

檢察官勘驗店內監視器，發現王姓顧客在使用器材時，訓練右手三角肌時，正要將繩索歸位，卻因不明原因主動伸出左手抓握鋼索導致受傷。

不起訴書指出，健身器材是讓使用者在機械設計使用範圍，達到阻力訓練的目的，如果逾越器材使用的合理範圍，自然存有一定受傷的風險，像是王姓顧客以手握住繩索中的銀色鋼索部分，則因繩索偏細，且沒有止滑、抓握設計，若因操作不當而遭繩索刺傷，則無法歸咎於店家。

(中時 )